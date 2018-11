Pokémon: Let´s GO Evoli und Let’s GO Pikachu starten erfolgreich in Japan

Ende letzter Woche sind die Spiele Pokémon: Let´s GO Evoli und Let’s GO Pikachu erschienen. Nun gibt es erste Verkaufszahlen. Diese kommen aus Japan. Dort konnten sich die Spiele innerhalb von drei Tagen 664.198 Mal verkaufen. Damit landen die neuen Pokémon-Spiele nur knapp hinter Splatoon 2. Der beliebte Shooter ging in Japan binnen drei Tagen 670.955 Mal über die Ladentheke. Splatoon ist in Japan ausgesprochen beliebt und ein echter Dauerbrenner.

Die Spiele Pokémon: Let´s GO Evoli und Let’s GO Pikachu haben auch der Nintendo Switch in Japan einen Höhenflug beschert. Die Konsole ging im Land der aufgehenden Sonne letzte Woche 180.585 Mal über die Ladentheke. Damit wurde das Ergebnis der Vorwoche (53.385) locker geschlagen.

Internationale Verkaufszahlen gibt es noch nicht zu Pokémon: Let´s GO Evoli und Let’s GO Pikachu. Diese dürften allerdings nicht weniger positiv ausfallen. Die Resonanz in den sozialen Medien ist sehr positiv und Kritiker zeigen sich begeistert.

