TwitchCon Europe für April angekündigt

Twitch hat die TwitchCon Europe angekündigt. Diese wird am 13. und 14. April im Berliner City Cube stattfinden. Auf dem Event sollen Steamer, Fans, Entwickler, Publisher, Moderatoren und Unternehmen, die an Produkten für die Community arbeiten, zusammenkommen und ihre Erfahrungen teilen. Die TwitchCon Europe soll an die Veranstaltung in den USA angelehnt sein, die in diesem Jahr von Zehntausenden Menschen besucht wurde.

In Berlin erwarten die Besucher eine von Ausstellern bespielte Messehalle, Speaker Panels und Meet and Greets mit gefragten Streamern. In den kommenden Monaten wird Twitch weitere Details zu dem Event kommunizieren.

Warum Berlin? Die zentrale Lage und eine hohe Anzahl Streamer und Zuschauer haben die Wahl des Standorts begünstigt.

Quelle: Twitch Pressemitteilung

Bildquelle: Twitch