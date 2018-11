Ein neuer Donnerstag, ein neuer wöchentlicher #Forzathon in Forza Horizon 4. Diese Woche dreht sich alles um die Wagengruppe Super GT. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 47 – Weiter mit Hochgeschwindigkeit habe ich die neuen Aufgaben absolviert.

Schlägt aufs Autodach

Die Aufgaben sollt ihr in einem Fahrzeug der Gruppe „Super-GT-Wagen“ absolvieren. Filtert zuerst in eurem Fuhrpark nach einem passenden Auto. Alternativ werdet ihr bei der Automesse fündig. Preislich geht es bei 157.000 Credits los. Dafür erhaltet ihr den 2015 Mercedes-AMG GTS. Dieser wird aber an der letzten Aufgabe scheitern – wie viele andere Super-GT auch.

Ich habe mich für den 2017 Ferrari 812 Superfast entschieden. Ihr werdet ein Tuning benötigen, da ihr bei einem Blitzer drei Sterne holen sollt, was nicht ohne ist. Ich habe den Superfast daher auf X999 gebracht.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Tuning)

Einführungsrunde

Ihr sollt 10 Überholen-Fähigkeiten machen. Dafür sucht ihr euch ein beliebiges Rennen und überholt so lange, bis ihr an der Spitze seid. Nun könnt ihr einfach das Rennen erneut starten und diesen Vorgang wiederholen, bis ihr eure Fähigkeiten habt. Ihr könnt natürlich auch die Rennen abschließen, um ein bisschen Geld und Einfluss zu verdienen oder zurückspulen. Die ist aber zu Beginn der Rennen nicht möglich. Ein Neustart ist daher unkomplizierter, wenn ihr gleich zu Beginn des Rennens überholt.

Ich empfehle Rennen auf Asphalt – zum Beispiel aus der Straßenrennserie.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten, ohne Anfahrtszeit

Schleuderplatte

Es geht mit 9 Sternen in Drift-Zonen weiter. Sucht euch eine Drift-Zone aus, die euch gut liegt. Ich habe beim Festival die „Horizon-Donut“ Driftstrecke gewählt. Sie ist sehr kurz und einfach. Mit 30.000 Punkten habt ihr drei Sterne. Ein einziger guter Drift und die Zone ist in der Tasche. Wenn ihr nicht driften könnt, ist die Zone ebenfalls gut geeignet, da der eine Stern leicht zu holen ist. Im Zweifelsfall kommt ihr auch ans Ziel, indem ihr neun Mal einen Stern holt.

Ein Drift-Setup erleichtert die Sache. Ihr solltet zudem Fahrhilfen wie die Stabilitätskontrolle deaktivieren.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Es ist eine Falle!

Eure letzte Aufgabe verlangt ebenfalls Sterne – allerdings drei beim Blitzer in der „Princess Street“. Die findet ihr in Edinburgh. Für das Ziel benötigt ihr 370 km/h. Dabei helfen ein paar Upgrades und ein Tuning mit Fokus auf Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ich habe meinen Ferrari auf X999 gebracht. Damit ist die Aufgabe kein Problem. Ihr müsst lediglich genug Anlauf nehmen. Die Gerade reicht dafür nicht aus. Daher ist es umso wichtiger, die Kurve vor der Geraden möglichst sauber und mit so wenig Geschwindigkeitsverlust wie möglich zu nehmen. Startet links vom Kreisel.

Der Verkehr kann eine Hürde sein. Ist euch ein Fahrzeug im Weg, könnt ihr einen absichtlich einen Frontalcrash machen. Dadurch stoßt ihr das Auto aufgrund des Tempos relativ weit weg. Nun spult ihr zurück. Das Fahrzeug sollte euch nicht mehr stören. Wiederholt dies, bis euch ein sauberer Anlauf gelingt. Verzichtet außerdem auf Zerstörungsfähigkeiten an den Mülleimern und Laternen. Die kosten euch wahnsinnig viel Tempo.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Anfahrt)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Sommer über weitere Aktivitäten freuen.

