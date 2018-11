NieR: Automata Game of the YoRHa Edition bei ESRB gesichtet

Das Ratingboard ESRB listet eine NieR: Automata Game of the YoRHa Edition. Als Plattformen werden der PC und die PlayStation 4 angegeben. Da es von offizieller Seite bisher keine passende Ankündigung gibt, kann über den Inhalt nur spekuliert werden. Denkbar ist ein Bundle mit Hauptspiel und DLC. Ein vergleichbares Produkt ist im Sommer für die Xbox One erschienen und trägt den Namen Become as Gods Edition. Diese Vermutung würde auch erklären, warum die YoRHa Edition nicht für die Xbox One gelistet wird.

Spekuliert wird zudem, ob die neue Edition Verbesserungen für die PC-Version bieten wird. Fans warten seit Release auf ein Update. Vor allem die Stabilität und die Performance des Spiels werden häufig kritisiert.

Da es bisher keine offizielle Ankündigung gibt, handelt es sich derzeit nur um ein Gerücht. Ein Eintrag bei einem Ratingboard zieht allerdings fast immer einen Release nach sich. Dieser dürfte auch hier nur eine Frage der Zeit sein.

Quelle: ESRB

Bildquelle: Square Enix