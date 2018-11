Pokémon GO Dezember Community Day mit allen Pokémon vorheriger Events

Für den Pokémon GO Dezember Community Day haben sich die Entwickler etwas Besonderes einfallen lassen. Alle Pokémon vorheriger Community Day-Events kehren zurück. Ihr dürft euch auf die folgenden Taschenmonster freuen:

Bisasam

Glumanda

Schiggy

Pikachu

Evoli

Dratini

Endivie

Feurigel

Voltilamm

Larvitar

Tanhel

Das Event startet am 30. November um 22:00 Uhr und endet am 03. Dezember um 08:00 Uhr. Ihr werdet also ein ganzes Wochenende Zeit haben, um die Community Day Pokémon zu fangen. Diese werden alle auch in ihrer schillernden Form anzutreffen sein. Außerdem können sie die Spezialattacken vergangener Community Days erlernen.

Während des Pokémon GO Dezember Community Day erwarten euch drei Stunden lang zudem folgende Boni:

Doppelte Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon

Doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Doppelt so schnelles Ausbrüten von Eiern

Die speziellen Boni sind in Europa am 01. Dezember von 11:00 bis 14:00 Uhr verfügbar.

Damit ihr genug Platz habt, könnt ihr ab sofort bis zu 2.000 Pokémon in eurer Box aufbewahren. Vorausgesetzt, ihr habt entsprechende Upgrades mit PokéMünzen erworben.

Quelle: Offizielle Pokémon GO Website, Twitter

Bildquelle: Niantic