Pokémon: Let´s GO Evoli und Let’s GO Pikachu Verkaufszahlen bekannt

Gestern erreichten uns erste Pokémon: Let´s GO Evoli und Let’s GO Pikachu Verkaufszahlen aus Japan. Dort ging das Spiel innerhalb der ersten drei Tage 664.198 Mal über die Ladentheke. Nun gibt es auch die ersten internationalen Verkaufszahlen. Innerhalb der ersten Woche konnten die Spiele drei Millionen Mal verkauft werden.

Damit ist es nicht nur ein erfolgreicher Start für Pokémon: Let´s GO Evoli und Let’s GO Pikachu, sondern auch ein neuer Meilenstein für die Nintendo Switch. Kein Switch-Spiel konnte sich bisher am Startwochenende so häufig verkaufen, wie die neuen Pokémon-Spiele. In Japan spiegelte sich dies auch in den Hardware-Verkaufszahlen wieder. Die Nintendo Switch wurde in der letzten Woche 180.585 Mal in Japan verkauft.

Quelle: The Pokémon Company Twitter

Bildquelle: Nintendo