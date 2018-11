Forza Horizon 4 Drift-Berührung Fähigkeit – Kurztipp

Die Forza Horizon 4 Drift-Berührung Fähigkeit gehört zu den schwereren im Spiel. Aktuell ist sie für einen täglichen #Forzathon nötig. Gewusst wie, ist sie gar nicht so schwer. Für eine Drift-Berührung müsst ihr bei einem Drift mit eurem Fahrzeug ein Hindernis streifen – zum Beispiel eine Wand. Daher bietet sich auch Edinburgh als Location wunderbar an. Dort gibt es reichlich Mauern, Häuserfassaden und Co., die sich eignen.

Wichtig ist, dass ihr eine unzerstörbare Wand nehmt. Viele Mauern lassen sich zerstören – und funktionieren nicht für die gewünschte Fähigkeit. Passende Mauern und Wände findet ihr vor allem in Ortschaften.

Damit die Forza Horizon 4 Drift-Fähigkeit leicht gelingt, solltet ihr zunächst mit eurem Fahrzeug sehr nah neben der Wand fahren. Euer Tempo sollte dabei schnell, aber nicht zu hoch sein. Habt ihr euch nah an einer Wand positioniert, zieht ihr die Handbremse und bringt euer Fahrzeug in Querlage. Das Heck sollte dabei Richtung Wand umschwenken. Die Fähigkeit gibt es übrigens auch, wenn ihr mit der Front die Wand streift – auch wenn die Beschreibung im Spiel von Heck spricht. Ich persönlich empfinde es mit dem Heck als einfacher. Dies ist aber Geschmackssache. Probiert aus, was euch besser liegt. Nur frontal solltet ihr die Wand nicht treffen.

Wichtig ist zudem, nicht zu hart gegen die Wand zu krachen. Sonst zählt es nicht als Drift-Berührung. Ihr sollt die Wand lediglich streifen. Habt ihr ein paar Drift-Berührungen gemacht, solltet ihr ein Gefühl dafür haben.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4