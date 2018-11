Atelier Lulua: The Scion of Arland – Erster Trailer aus Japan

Entwickler Gust hat den ersten Atelier Lulua: The Scion of Arland Trailer veröffentlicht. Zumindest in Japan. Dort wird das Spiel am 20. März 2019 erscheinen. Das Video dürften hier zwar nur die wenigsten verstehen, aber Bilder sagen bekanntlich mehr als Tausend Worte.

In Europa soll Atelier Lulua: The Scion of Arland im Frühjahr 2019 erscheinen. Allerdings gibt es keinen konkreten Erscheinungstermin. Geplant ist eine Veröffentlichung für Nintendo Switch und PlayStation 4.

In Atelier Lulua schlüpft ihr in die Rolle von Elmeluria Frixell. Sie ist die Tochter von Rorona. Elemeluria möchte eine Alchemistin werden, weshalb sie sich von einem Meister ausbilden lässt.

Quelle: Gematsu

Bildquelle: Gust