Red Dead Redemption 2 Red Dead Online startet morgen

Morgen startet die Red Dead Redemption 2 Red Dead Online Beta. Zumindest für die Besitzer der Ultimate Edition. Alle anderen müssen sich etwas länger in Geduld üben. Wenn ihr Red Dead Redemption 2 am 26. Oktober gespielt habt, dürft ihr am 28. November loslegen. Spieler, die zwischen dem 26. und 29. Oktober gespielt haben, erhalten ab dem 29. Zugang zur Beta. Die restlichen Red Dead Redemption 2 Besitzer müssen sich bis zum 30. November gedulden.

Rockstar Games weist in der Ankündigung der Red Dead Redemption 2 Red Dead Online Beta darauf hin, dass es sich um den Launch einer Onlineerfahrung handelt. Dies kann mit Turbulenzen verbunden sein.

Rockstar Games beschreibt den Multiplayer als eine Evolution des Red Dead Redemption Multiplayers. Der Multiplayer des aktuellen Teils wird alle Tiere aus dem Singleplayer beheimaten. Ihr könnt eine Posse mit bis zu sieben Spielern gründen und zusammen auf die Jagd gehen, Angelausflüge machen, am Lagerfeuer zusammenkommen, feindliche Gangs angreifen, Schätze jagen, Missionen erledigen und mit Charakteren aus allen fünf Staaten interagieren. Morgen sollen weitere Details zu Modi und Gameplay genannt werden.

Quelle: Rockstar Games

Bildquelle: Rockstar Games