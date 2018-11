Nelke & The Legendary Alchemists: Ateliers of the New World erscheint im März

Am 29. März 2019 erscheint ein neuer Ableger der beliebten Atelier-Serie bei uns. Nelke & The Legendary Alchemists: Ateliers of the New World ist ab März für Nintendo Switch und PlayStation 4 erhältlich.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Nelke von Lestamm. Die junge Adelige ist auf der Suche nach dem magischen Granzweit-Baum. Ihr Vater hat sie zur Gouverneurin der Region ernannt. Sie soll das Dorf Westwald in eine blühende Stadt verwandeln. Dadurch kommt Nelke an die Ressourcen, die sie für die Suche nach dem Baum benötigt. Erschließt ihr Regionen rund um Westwald, erhält Nelke Zugang zu Rohstoffen, die die Grundlage für ihre alchemistische Synthese liefern.

