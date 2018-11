Minecraft: Story Mode bei Netflix verfügbar

Bei Netflix werden aktuell die ersten drei Episoden von Minecraft: Story Mode angeboten. Ihr könnt nicht nur die Geschichte verfolgen, ihr dürft als Zuschauer auch Entscheidungen treffen. Schaut ihr an einem Computer, kommt dafür die Maus zum Einsatz. Verwendet ihr ein Gerät mit Touchscreen, macht ihr eure Eingaben via Berührung des Bildschirms. Wer den Service via Konsole nutzt, verwendet einen Controller. Ihr könnt zum Beispiel bestimmen, ob Protagonist Jesse weiblich oder männlich sein soll.

Bevor ihr euch die erste Episode ansehen könnt, startet ein kurzes Video. Dieses dient als Tutorial und erklärt, wie die Sache funktioniert. Anschließend dürft ihr euch den ersten drei Teilen widmen. Die Episoden 4 und 5 von Minecraft: Story Mode werden ab dem 5. Dezember bei Netflix verfügbar sein.

Habt ihr schon Minecraft: Story Mode bei Netflix angeschaut? Wie gefällt euch dieses Konzept?

Quelle: Netflix

Bildquelle: Telltalte Games