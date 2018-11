Hat euch der Blitzer beim letzten #Forzathon genervt? Die neuen Wochenaufgaben sind einfacher und schnell zu erledigen. Während ihr letzte Woche beim Fahrzeug mehr oder weniger die Wahl hattet, ist dieses Mal wieder ein spezifisches Auto vorgegeben. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 48 – Old-School und cool gibt es alle Details zum aktuellen Event.

Der ganze Stolz von Worcestershire

Ihr braucht den 2014 Morgan 3 Wheeler. Solltet ihr in der Vorwoche reichlich Credits verprasst haben und blank sein, habt ihr Glück. Das Fahrzeug kostet gerade Mal 50.000 Credits. Upgrades und Tuning sind dieses Mal auch kein Muss. Euer virtueller Geldbeutel darf also aufatmen.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit

Dreiecksbeziehung

Ihr sollt mit eurem Morgan driften. Euer Ziel sind 6 Sterne in Driftzonen. Wenn ihr ein paar Credits übrig habt, könnt ihr in ein Drift-Setup investieren. Es geht allerdings auch ohne. Deaktiviert Fahrhilfen wie Stabilitätskontrolle, ABS, Traktionskontrolle, falls ihr diese eingeschaltet habt.

Die Drift-Zone „Horizon-Donut“ beim Festivalgelände ist kurz und leicht. Ein Stern ist hier auch dann drin, wenn euch Drifts nicht liegen. Ein guter Drift und der Stern ist euch sicher. Den schafft das Auto mühelos ohne Tuning und Upgrades. Auch mehr sind kein Problem, wenn ihr geübt seid. Alternativ holt ihr einfach sechs Mal ein Sternchen. Die Zone ist schnell erledigt und ihr könnt immer wieder im Kreis fahren.

Handbremse ziehen, Fahrzeug in Querlage bringen und elegent durch die lange Kurve driften. Bei der Zone keine große Sache. Spätestens nach ein bisschen Übung.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Medienwirksam

Es geht weiter mit einer Angeber-Fähigkeit. Auch die geht ohne Investition in Upgrades und Tuning. Ihr sollt Überholen und Drift für Angeber verbinden. Das setzt die Teilnahme an einem Rennen voraus, da Überholen nur dort gezählt wird.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen tut es auch und ist vielleicht übersichtlicher. Dies ist Geschmackssache. In dem Fall könnt ihr direkt zu einem leichten Gegner greifen. Den Drift solltet ihr möglichst spät beginnen – sprich dann, wenn ihr bereits auf Höhe eures Gegners seid, aber bevor ihr ihn überholt. Dadurch verliert ihr nicht zu viel Tempo und kommt auch sicher vorbei und fallt nicht wieder zurück. Kurven erleichtern die Sache zusätzlich. Je nach Situation, könnt ihr innen oder außen an einem Gegner der in der Kurve an Tempo verliert vorbeidriften.

Gebt euch etwas Zeit, wenn ihr in der Fähigkeit nicht geübt seid. Es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein paar Versuche, bis der Dreh raus ist.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Ist es ein Motorrad? Ist es ein Auto?

Das Event endet mit 5 Durchs-Nadelöhr-Fähigkeiten. Die sind leichter als der Angeber. Ihr müsst zwischen zwei Fahrzeugen hindurchfahren, die etwa auf gleicher Höhe sind und die nicht zu weit auseinander sind. Dafür eignet sich die Autobahn. Alternativ könnt ihr den Stadtverkehr in Edinburgh nutzen. Online ist manchmal wenig auf den Straßen los. Wechselt im Zweifelsfall in den Einzelspielermodus.

Alternativ könnt ihr den Strandparkplatz nutzen und euch – sofern vorhanden – zwei Fahrzeuge zusammenschieben, indem ihr sie rammt und dann „schubst“. Fahrt ihr dann dort durch, zählt dies auch. Hier gibt es einen Guide zur Nadelöhr-Fähigkeit.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 22 Minuten (ohne Anfahrt)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Herbst über weitere Aktivitäten freuen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4