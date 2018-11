Pokémon Let´s GO Evoli und Pikachu Gewinnspiel

Weihnachten steht vor der Tür und in eurem Geldbeutel herrscht dank Black Friday und Weihnachtseinkäufen gähnende Leere? Dann seid ihr hier genau richtig! Mit freundlicher Unterstützung von Nintendo verlose ich ein Exemplar von Pokémon Let´s GO Evoli und ein Exemplar von Pokémon Let´s GO Pikachu. Am Ende werden also gleich zwei Leser zu glücklichen Gewinnern.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kinderleicht! Wir haben einen kleinen Test für euch vorbereitet. Findet mit ein paar Klicks heraus, welche Evoli-Entwicklung ihr seid. Anschließend müsst ihr euer Ergebnis nur noch als Kommentar unter diesen Beitrag posten, um euch einen Platz im Lostopf zu sichern.

Mit einem Klick auf „Start Quiz“ könnt ihr direkt loslegen! Let´s GO!

„Welche Evoli-Entwicklung bist Du?“ Start quiz Continue Play again

Fertig? Dann ab mit eurer Lösung in die Kommentare. Wir drücken allen Teilnehmern fest die Daumen.

Vergesst nicht, für die Teilnahme im Kommentarfeld eine gültige Mailadresse anzugeben, über die wir euch im Falle eines Gewinns erreichen können.

Teilnahmeschluss ist am 12. Dezember 2018, 23:59 Uhr. Die Preise verschickt Nintendo an die glücklichen Gewinner.

Was ist eigentlich dieses Pokémon Let´s GO Evoli und Pikachu?

Die Spiele Pokémon Let´s GO Evoli und Pokémon Let´s GO Pikachu sind am 16. November für die Nintendo Switch erschienen und sie sind eine kleine Sensation. Erstmals gibt es ein klassisches Pokémon-Abenteuer für eine Heimkonsole. Die Let´s GO Spiele sind im Kern ein Remake von Pokémon Special Pikachu Edition – kurz Pokémon Gelb. Sie kombinieren das klassische Spielprinzip mit der Fangmechanik des beliebten Mobile-Spiels Pokémon GO. Der ideale Einstieg in die faszinierende Welt der Pokémon.

In Let´s GO Pikachu begleitet euch die Elektromaus Pikachu durch die Spielwelt Kanto, in Let´s GO Evoli ist das Evolutions-Pokémon Evoli euer Begleiter. Euren virtuellen Partner dürft ihr trainieren, umfrisieren, einkleiden, streicheln und füttern. An der Seite von Evoli und Pikachu bereist ihr Kanto und fangt zahlreiche wilde Pokémon. Mit diesen erkämpft ihr euch Arenaorden, auf dem Weg zum Champion.

Wir sind bereits nach Kanto aufgebrochen, um der Allerbeste zu werden. Im totallygamergirl Review erfahrt ihr, ob die Reise auch für euch lohnt.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 12. Dezember 2018, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer einem festen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich hat.

4. Die Teilnahme erfolgt via Kommentar unter dem Gewinnspielbeitrag. Dort soll das Ergebnis des obigen Tests genannt werden. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Es wird zwei Gewinner geben. Zu gewinnen gibt es 1 x Pokémon Let´s GO Evoli und 1 x Pokémon Let´s GO Pikachu. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden dürfen.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Im Gewinnfall ist eine Anschrift nötig. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Die beiden Gewinner werden am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse. Die Gewinnbenachrichtigung muss innerhalb von drei Tagen unter Nennung von Vor- und Nachnamen sowie vollständiger Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigt werden. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Widerruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten eine oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.

Bildquelle: Nintendo