Hellblade: Senua’s Sacrifice für PS4 ab heute als Disc-Version erhältlich

Das Spiel Hellblade: Senua’s Sacrifice ist für die PlayStation 4 ab sofort auch als Disc-Version erhältlich. Für 29,99 Euro könnt ihr euch das Dark-Fantasy-Spiel von Entwickler Ninja Teory ins Regal stellen.

In Hellblade: Senua’s Sacrifice schlüpft ihr in die Rolle der keltischen Kriegerin Senua. Diese möchte die Seele ihres verstorbenen Geliebten retten, weshalb sie sich in die keltische Hölle begibt. Der gesplitterte Geist der Kriegerin macht euch dort das Leben schwer.

Das Spiel erfreut sich bei Spielern und Kritikern großer Beliebtheit, da es auf beeindruckende und sensible Weise mit dem Thema Mental Health umgeht.

Ich bin bereits in die Tiefen der Unterwelt hinabgestiegen und berichte in meinem Review, ob sich die Reise dorthin lohnt.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: Ninja Theory