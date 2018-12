Red Dead Online Wirtschaft erhält diese Woche Änderungen

Viele Spieler haben die Red Dead Online Wirtschaft kritisiert. Rockstar Games hat sich dieses Feedback zu Herzen genommen und hat in einem Statement Änderungen angekündigt. Diese sollen noch in dieser Woche via Update in Kraft treten. Der Onlinemodus soll die Spieler belohnen und Spaß machen. Doch nicht nur die Red Dead Online Wirtschaft wird mit dem nächsten Update umgekrempelt. Dieses soll auch diverse Bugs ausmerzen.

Aktuell klagen viele Spieler über die Wirtschaft vom Onlinemodus, da dort Dollar nicht so leicht wie im Einzelspieler zu verdienen sind. Zudem sind neue Kleidungsstücke, Waffen und Co. relativ teuer. Möchtet ihr euch einige Dinge leisten, ist also unter Umständen einiges an Zeitaufwand nötig. Wir dürfen gespannt sein, wie die Ingamewirtschaft Ende der Woche mit dem neuen Update aussehen wird. Freut ihr euch auf die Anpassungen?

Red Dead Online Beta Status update: pic.twitter.com/ljZziKDgnj — Rockstar Games (@RockstarGames) 3. Dezember 2018

