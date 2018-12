SEGA und Creative Assembly haben einen Total War: Three Kingdoms Cinematic Trailer veröffentlicht. Im Fokus stehen der Gesetzlose Zheng Jiang und dessen Krieger. Diese rauben und plündern durch die Drei Königreiche.

Total War: Three Kingdoms spielt im Jahr 190 n. Chr. in China. Die Han-Dynastie befindet sich im Zerfall. Der Tyrann Dong Zhuo strebt an die Macht und überzieht das Land mit Krieg. Drei Helden verbünden sich gegen Dong Zhuo. Die drei größten Familien Chinas verbünden sich gegen die dunklen Mächte. Kann das Bündnis bestehen oder zerbricht es an den eigenen Zielen der Parteien?

Total War: Three Kingdoms erscheint am 07. März für PC.

Quelle: SEGA

Bildquelle: SEGA