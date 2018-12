Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Debüttrailer

Koei Tecmo hat den Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Debüttrailer veröffentlicht. Das Spiel wird am 20. März 2019 in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Die PlayStation 4-Version wird VR-Support bieten. Dafür ist der sogenannte „VR Passport“ nötig, der kostenpflichtig ist. Wer das Spiel vor dem 20. April 2019 kauft, wird den Passport als kostenlosen Download erhalten.

Aktuell ist Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet nur für Japan angekündigt. Ob das Spiel bei uns erscheint, steht in den Sternen. Dead or Alive Xtreme 3 erschien nie außerhalb des asiatischen Marktes. Fans im Westen bleibt daher nur der Import. Möglicherweise wird Scarlet dieses Schicksal teilen.

Quelle: Koei Tecmo via Gematsu

Bildquelle: Koei Tecmo