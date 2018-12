Far Cry: Nächster Teil wird bei den The Game Awards enthüllt

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag finden die The Game Awards 2018 statt. Dort werden nicht nur Spiele ausgezeichnet, sondern auch neue angekündigt. Eines davon ist ein neues Far Cry. Ubisoft hat heute einen Teaser veröffentlicht, der die Enthüllung ankündigt. Seitdem wird eifrig diskutiert, was uns erwarten könnte. Laut Spekulationen handelt es sich um eine Fortsetzung von Far Cry 5. Das Setting scheint postapokalyptisch zu sein.

Möchtet ihr die Enthüllung live verfolgen, gehört ihr hoffentlich zu den Nachtschwärmern. Die The Game Awards 2018 werden am 06. Dezember verliehen. Durch die Zeitverschiebung fällt das Event bei uns auf den 07. Dezember. Die Preisverleihung beginnt bei uns um 02:30 Uhr. Euch erwartet also eine lange Nacht, wenn ihr euch das Event live anschauen möchtet. Verfolgen könnt ihr die Preisverleihung unter anderem über YouTube, Twitch, Mixer oder Steam. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Möglichkeiten.

Quelle: Ubisoft

Bildquelle: Ubisoft