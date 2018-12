Ancestors: The Humankind Odyssey – Game Awards Trailer

Während der diesjährigen The Game Awards wurde der Ancestors: The Humankind Odyssey Ankündigungstrailer gezeigt. Das Spiel erscheint 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Ancestors: The Humankind Odyssey spielt im Zeitraum von zehn bis zwei Millionen Jahren vor Christus im Neogen. Im rauen Afrika müsst ihr als Hominide euer Territorium erweitern und entwickeln. Ziel ist es, den Fortbestand des Stammes zu sichern. Dabei müsst ihr euch gegen Raubtiere behaupten und neue Fähigkeiten lernen, die an eine neue Generation weitergegeben werden können.

Ancestors: The Humankind Odyssey setzt auf Evolution, Entdeckung und Überleben.

Quelle: Panache Digital Pressemitteilung

Bildquelle: Panache Digital