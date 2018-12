Anthem The Game Awards Trailer

BioWare General Manager Casey Hudson reiste mitsamt neuem Anthem Trailer im Gepäck zu den The Game Awards 2018. Das brandneue Video könnt ihr euch wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen.

Anthem soll am 22. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In dem Spiel kämpft die Menschheit in einer unvollendeten Welt ums Überleben. Ihr werdet zu einem Freelancer und kämpft mittels Javelin-Kampfanzügen gegen Bedrohungen wie Bestien. Der neue Trailer beleuchtet die Geschichte des Spiels.

Quelle: The Game Awards, BioWare

Bildquelle: BioWare