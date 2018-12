Im Rahmen der The Game Awards 2018 wurde ein neuer Forza Horizon 4 Fortune Island Trailer gezeigt. Das Video könnt ihr euch unten ansehen. In Kürze dürft ihr selbst zur Insel aufbrechen und diese unsicher machen. Forza Horizon 4 Fortune Island erscheint am 13. Dezember. Die Erweiterung ist Teil der Ultimate Edition und des Ultimate Edition Add-On Bundle.

Fortune Island wird eine neue Kampagne, Schatzjagden, eine Reihe von PR-Stunts und jede Menge Driftmöglichkeiten bieten. Zu den Highlights gehören die Polarlichter. Darüber hinaus werden die Jahreszeiten wieder eine große Rolle spielen, die der heimliche Star von Forza Horizon 4 sind.

Fortune Island ist die erste von zwei großen Erweiterungen, die für Forza Horizon 4 geplant sind. Der zweite umfangreiche DLC soll in der ersten Jahreshälfte von 2019 erscheinen.

Quelle: The Game Awards 2018

Bildquelle: PlayGround Games