Journey to the Savage Planet für 2019 angekündigt

Entwickler Typhoon Studios hat sein erstes Spiel angekündigt: Journey to the Savage Planet. Das First-Person-Abenteuer wird 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Journey to the Savage Planet führt euch in eine helle und bunte Welt, die von seltsamen Kreaturen bewohnt wird. Ihr schlüpft in die Rolle eines Kindred Aerospace Mitarbeiters – das viertbeste interstellare Explorationsunternehmen. Durch eure Arbeit verschlägt es euch auf einen unbekannten Planeten in einer weit entfernten Ecke des Universums. Dort erforscht ihr Flora und Fauna, katalogisiert sie und prüft, ob der Planet von Menschen besiedelt werden kann.

Die Entwickler beschreiben das Spiel wie folgt: „Die Kernmerkmale von Typhoon sind starker Ausdruck, viele ineinander verschlungene Systeme, eine Vorliebe für schlechte Witze und eine tiefe und anhaltende Liebe zum gemeinschaftlichen Spiel“, so Alex Hutchinson, Creative Director und Co-Gründer von Typhoon Studios. „Journey to the Savage Planet wird all das enthalten und noch mehr.“

