Kingdom Two Crowns Launch Trailer

Am 11. Dezember erscheint der neue Teil der Kingdom-Reihe: Kingdom Two Crowns. Das Mikrostrategie-Spiel wird für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Mit dem Launch Trailer könnt ihr so kurz vor Release noch einmal eure Vorfreude anheizen.

In Kingdom Two Crowns werdet ihr zum Herrscher und müsst ein Königreich aus dem Nichts erschaffen. Dies ist erstmals auch im Kampagnenmodus möglich. Wenn ihr euer Königreich nicht allein errichten möchtet, könnt ihr einen Mitspieler an eure Seite holen. Via Drop-in-drop-out-Koop dürft ihr online oder lokal zu zweit ein Königreich planen und verteidigen.

Quelle: noio und Coatsink Pressemitteilung

Bildquelle: noio