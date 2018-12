Psychonauts 2 Trailer von den Game Awards

Double Fine Productions und Starbreeze haben einen Psychonauts 2 Trailer mit zu den The Game Awards 2018 gebracht. Rund drei Jahre nach der Ankündigung dürfen wir also erstmals einen genaueren Blick auf das Projekt werfen, zu dem es bisher nur einen Teaser gab. Angekündigt wurde das Spiel während der The Game Awards 2015. Die Veröffentlichung lässt glücklicherweise nicht so lange auf sich warten, wie der erste Trailer. Das Spiel soll 2019 für PC und Konsolen erscheinen.

In Psychnoauts 2 wird die Geschichte von Razputin Aquato erzählt. Razputin ist ein begabter Akrobat, der seine körperlichen Kräfte nutzen möchte, um ein internationaler Super-Spion zu werden – ein Psychnonaut. Der Zeitpunkt dafür ist gefährlich. Ein Maulwurf befindet sich in den Reihen der Psychonauts. Wem kann Raz trauen?

