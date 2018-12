Der neue #Forzathon in Horizon 3 läuft. Dieses Mal müsst ihr ein Gefahrenschild absolvieren, Rennen fahren und einige Spielplatz-Spiele machen. Es gibt also ein abwechslungsreiches Programm. Der Zeitaufwand hält sich dennoch in Grenzen. Für den Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 49 – Verjüngungsfahrt bin ich hinters Steuer gesprungen und habe mir die neuen Aufgaben angesehen.

Klassik-Fan

Los geht es mit einem Rennen. Ihr müsst hinter dem Steuer eines beliebigen Kultklassikers – Filter „Cult Classics“ – platznehmen und ein Rennen eurer Wahl abschließen. Gewinnen ist nicht nötig. Daher ist auch die Fahrzeugwahl egal. Ihr könnt nehmen, was ihr habt oder euch ein günstiges Fahrzeug kaufen. Preislich geht es bei 35.000 Credits los. Dafür erhaltet ihr den 1968 Abarth 595 Essesse. Ihr könnt mit Aufgabe 4 kombinieren.

Eure Belohnung: 85.000 Credits

Jungbrunnen

Es geht online mit dem Abschluss von drei Spielplatz-Spielen weiter. Siege sind auch hier nicht nötig. Ihr müsst lediglich ein bisschen Zeit mitbringen und drei Spiele beenden. Keine große Sache. Scheut ihr euch vor Randommitspielern, könnt ihr auch einen Freund ins Boot holen. Spielplatzspiele gehen auch zu zweit.

Eure Belohnung: 3 Lose

Griff nach den Sternen

Die anspruchsvollste Aufgabe, die es diese Woche gibt. Ihr sollt beim Bergspitze-Gefahrenschild drei Sterne mit einem Nissan holen. Euer Fahrzeug sollte ein paar PS unter der Motorhaube haben, damit ihr die 3 Sterne schafft. Ich habe mich für den 2012 Nissan GT-R Black Edition Horizon Edition entschieden, da er bereits in meinem Fuhrpark war. Dem Fahrzeug habe ich das Tuning „Jumping“ von TomCruise4real verpasst.

Für die drei Sterne sind 213 Meter nötig. Die Anfahrt ist nicht ganz einfach, da gern Mal Autos vor eurer Nase rumfahren, die sich nicht mittels Rückspulfunktion wegkicken lassen, wie in Forza Horizon 4. Darüber hinaus ist es wichtig, bei der Anfahrt nicht zu viele Sprünge zu machen. Gerade auf den letzten Metern. Ich bin links dicht an der Mauer langgefahren und auch links abgesprungen. Damit bin ich auf 224 Meter gekommen.

Eure Belohnung: Nissan Silvia K‘s

Gewinnertyp

Ihr müsst eine Meisterschaft im Hauptspiel abschließen oder aber ein Rennen in der Hot-Wheels Erweiterung gewinnen. Sucht euch aus, was euch lieber ist. Der Sieg geht schneller, da für eine Meisterschaft mehrere Rennen gefahren werden müssen. Vorausgesetzt, ihr startet von vorn. Habt ihr bereits vor Eventbeginn einen Meisterschaft begonnen, zählt der Abschluss auch für die Herausforderung.

Eure Belohnung: 50.000 Erfahrungspunkte

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 3