Square Enix hat das Kingdom Hearts III Opening veröffentlicht. Dieses könnt ihr euch unten in zwei Varianten ansehen. Einmal mit englischer Musikuntermalung und einmal in der japanischen Fassung. Für den Song sind Hikaru Utada und Skrillex verantwortlich. „Face My Fears“ lautet der Name des neuen Theme Songs. Im Video hört ihr den ersten Teil des Liedes.

Kingdom Hearts III erscheint am 29. Januar für PlayStation 4 und Xbox One. In der Geschichte des Spiels geht es um die Macht der Freundschaft. Sora begibt sich mit seinen Freunden auf ein gefährliches Abenteuer. Dabei reist er durch eine Reihe von Disney- und Pixar-Welten. Könnt ihr verhindern, dass die Herzlosen das Universum einnehmen?

Kingdom Hearts III Opening

Kingdom Hearts III Opening Japanese Version

Quelle: Square Enix

Bildquelle: Square Enix