Project Judge wird zu Judgment und erscheint im Sommer 2019

Vor einigen Monaten kündigten die Yakuza-Entwickler Project Judge an. Nun hat das Spiel einen Namen. Bei uns wird es als Judgment erscheinen, während das Spiel in Japan den Namen Judge Eyes: Shinigami no Yuigon trägt.

In Japan feiert das Spiel am 13. Dezember Release. Im Westen wird es im Sommer 2019 erscheinen. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es für Europa noch nicht.

SEGA gab zudem bekannt, dass Judgment im Westen mit englischer und japanischer Sprachausgabe spielbar sein wird. Ihr könnt die Sprachausgabe jederzeit ändern. Im neuen Trailer könnt ihr einige der englischen Sprecher hören. Zu den Sprechern gehören unter anderem Greg Chun, Takayuki Yagami, Crispin Freeman, Matthew Mercer, Cherami Leigh, Yuri Lowentahl, James Hong, Ed O’Ross, Amy Walker, Matt Yang King, Fred Tatasciore, Brian McNamara, SungWon Cho, Cristina Vee und Max Mittelman.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu Judgment?

Quelle: Gematsu

Bildquelle: SEGA