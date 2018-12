Beyond Good & Evil 2 Zwei neue Videos zeigen Gameplay

Ubisoft hat zwei neue Beyond Good & Evil 2 Videos veröffentlicht. Ihr dürft euch auf reichlich Gameplay freuen. Ein Video zeigt einen kompletten E3 Demo Walktrough. Beim zweiten Video handelt es sich um ein Gameplay Update. Der Fokus liegt dabei auf Augmentierungen, Fahrzeugen, dem Koop und dem Fernglas.

Beyond Good & Evil 2 befindet sich derzeit bei Ubisoft Montpellier in Entwicklung. In dem Spiel reist ihr nach System 3 und kämpft für die Freiheit und euer Recht, das eigene Schicksal zu bestimmen. Den Kampf könnt ihr wahlweise allein oder mit Freunden antreten. Spieler können die Entwicklung via Space Monkey-Programm verfolgen und mitgestalten.

Pre-Alpha E3 Demo Walkthrough

Gameplay Update – Augmentierungen, Fahrzeuge, Koop und Fernglas

Quelle: Ubisoft

Bildquelle: Ubisoft