Monster Hunter: World – Geralt von Riva jagt bald Monster

Der Weiße Wolf Geralt von Riva ist ein Experte der Monsterjagd. Davon können sich bald auch Monster Hunter: World Spieler überzeugen. Anfang 2019 soll vom Hexer inspirierter Content die PlayStation 4- und Xbox One-Version erobern. Für PC-Spieler sollen die Inhalte kurz darauf ebenfalls verfügbar sein.

Der kommende Monster Hunter: World Hexer-Content wird selbstverständlich kostenlos zur Verfügung stehen und Teil eines Titelupdates sein. Ihr dürft euch auf eine Reihe Quests freuen, die von The Witcher inspiriert sind. Diese sollen laut Ankündigung eine einzigartige Gameplay-Erfahrung bieten und auf den typischen Geralt-Kampfstil setzen. In Kürze sollen weitere Details folgen.

Together with Capcom, we’re presenting the crossover everyone’s been waiting for: Geralt takes on a new contract in @monsterhunter World!

The Witcher-inspired content is coming to MHW on @PlayStation 4 and @Xbox One in early 2019 as a free update, with PC release to follow soon. pic.twitter.com/gQPBWmF9Al

— The Witcher (@witchergame) 10. Dezember 2018