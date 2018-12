Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs – „Das Labyrinth des Geisterkönigs“ DLC erscheint im Dezember

Am 13. Dezember wird der Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs „Das Labyrinth des Geisterkönigs“ DLC veröffentlicht. Dort verschlägt es euch in ein geheimnisvolles Labyrinth voller neuer Feinde. Ein uraltes Übel ist in den Tiefen des Labyrinths verborgen. Könnt ihr die Welt davor bewahren?

Mit dem Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs „Das Labyrinth des Geisterkönigs“ DLC erhält das Kampfsystem außerdem zwei neue Kampfstile: Gizmo Supremo und Zofen von Katzbuckel. Beide lassen sich im Königreich ändern und verbessern. Eine Reihe neuer Aufgaben enthüllt die Vergangenheit einiger Hauptfiguren. Abgerundet wird der DLC mit neuen Ausrüstungsgegenständen und einem neuen Maximallevel von 120.

Neugierig? Passend zu dieser Ankündigung hat Bandai Namco einen Trailer veröffentlicht.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung

Bildquelle: Bandai Namco