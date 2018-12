Stardew Valley Multiplayer Update kommt diese Woche für die Switch

Concerned Ape hat so kurz vor Weihnachten gute Nachrichten für uns. Das Stardew Valley Multiplayer Update erscheint noch in dieser Woche für die Nintendo Switch. Ihr dürft euch den 12. Dezember im Kalender anstreichen.

Mit dem Stardew Valley Multiplayer Update erhält die Switch-Version Support für bis zu vier Spieler, die im Online-Modus miteinander spielen können. Für die Kommunikation könnt ihr das neue Chat Box Feature nutzen.

Ihr spielt Stardew Valley lieber allein? Auch dann dürft ihr euch auf den Patch freuen. Dieser bringt auch einige neue Inhalte für den Singleplayer. Konkret bedeutet dies, dass es im Winter für drei Tage ein reisendes Fest mit dem Namen „Night Market“ geben wird. Außerdem erwarten euch neue Charakter-Events, einige geheime Events – von denen euch einige permanente Boni geben – eine geheime Sammlung, neue Hüte und mehr.

Während das Update für die Nintendo Switch-Version in greifbarer Nähe ist, befindet sich dieses für PlayStation 4 und Xbox One noch in Entwicklung. Spieler sollen es so bald wie möglich erhalten.

Quelle: Offizielle Stardew Valley Website

Bildquelle: ConcernedApe