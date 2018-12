Monster Boy and the Cursed Kingdom: 50.000 verkaufte Einheiten

Monster Boy and the Cursed Kingdom erschien letzte Woche für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Seitdem konnte sich das Spiel 50.000 Mal verkaufen. Publisher FDG Entertainment bedankt sich bei Twitter für den großartigen Support und freut sich über den beachtlichen Erfolg.

Am häufigsten konnte sich Monster Boy and the Cursed Kingdom bisher auf der Nintendo Switch verkaufen. Auf der Konsole feierte FDG bereits mit Oceanhorn und Blossom Tales Erfolge.

Auch ich durfte bereits Monster World bereisen und kann euch das Spiel wärmstens empfehlen. Im Laufe dieser Woche kommt mein Review zum zauberhaften Indie-Abenteuer.

A huge THANK YOU for 50.000 units sold! We’re deeply grateful and it’s a big deal for us to see such an awesome support for premium and quality gaming 🤗❤️This also goes out to press members and reviewers who played and recommended #MonsterBoyGame #NintendoSwitch #PS4 #XboxOne pic.twitter.com/TX20MureL1

— FDG Entertainment (@FDG_Games) 12. Dezember 2018