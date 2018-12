Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Evoli! Übersichtstrailer

Kürzlich veröffentlichte Nintendo die Spiele Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Evoli! Seid ihr auch schon in Kanto unterwegs und auf der Jagd nach Pokémon? In einem neuen Übersichtstrailer könnt ihr einen Blick auf die Spiele werfen. Das Video zeigt euch einige der Möglichkeiten, die die Spiele bieten.

Wenn ihr noch nicht nach Kanto aufbrechen konntet, kann ich euch mein aktuelles Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Evoli! Gewinnspiel ans Herz legen. Bis heute Abend habt ihr noch Zeit, um in den Lostopf zu hüpfen.

In meinem Review erfahrt ihr, ob das Spiel bei mir punkten konnte und eine Reise in die Welt der Pokémon lohnt.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Pokémon Let´s GO Evoli!