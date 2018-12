Super Smash Bros. Ultimate: Einschlagender Erfolg

Erst kürzlich durfte sich Nintendo Dank Pokémon Let´s GO Evoli und Pikachu über neue Rekorde freuen. Die guten Verkaufszahlen der neuesten Pokémon-Spiele hat Super Smash Bros. Ultimate nun in Japan in den Schatten gestellt. Vom 07. bis 09. Dezember ging das Spiel im Land der aufgehenden Sonne satte 1.238.358 Mal über die Ladentheke. Damit ist es der erfolgreichste Start eines Nintendo Switch-Spiels in Japan.

Auch die Nintendo Switch profitiert vom Super Smash Bros. Ultimate Erfolg. In Japan verkaufte sich die Konsole in der letzten Woche 278.313 Mal. In der Vorwoche lagen diese noch bei 107.450 Einheiten. Die Gesamtverkaufszahlen der Switch liegen in Japan laut Schätzungen bei 6.116.566 Einheiten.

