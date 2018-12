Monster Hunter World: Iceborne – Details zum DLC und Geralt

Es gibt neue Details zu Monster Hunter World: Iceborne und dem Gastauftritt von Hexer Geralt. In einem Interview hat Produzent Ryozo Tsujimoto aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Erweiterung Iceborne wird neue Gameplay-Elemente mit sich bringen, die ihr auch im Hauptspiel nutzen könnt. Die Erweiterung soll möglichst viel Umfang bieten, ist allerdings nicht so umfangreich wie das Hauptspiel. Mit dem DLC werden einige Fanlieblinge den Weg ins Spiel finden und völlig neue Monster auftauchen. Ein neuer Quest-Rang wird ebenfalls Teil des DLCs sein.

Die Wartezeit bis zur Monster Hunter World: Iceborne Erweiterung könnt ihr euch mit einer Reihe von Events vertreiben. Ab dem 20. Dezember wartet der kampfgehärtete Kulve Taroth auf euch. Dieser verspricht noch bessere Belohnungen. Im Januar 2019 folgt das sogenannte Anerkennungsfest. Mit diesem wird das einjährige Jubiläum von Monster Hunter: World gefeiert.

Anfang 2019 wird auch Geralt in der Neuen Welt erscheinen. Die Quest mit ihm ist laut Entwicklern einzigartig. Sie vermischt Monster Hunter: World-Gameplay mit RPG-Elementen aus The Witcher 3: Wild Hunt. Derzeit arbeiten die Entwickler noch mit CD Projekt Red zusammen an den Inhalten der Kollaboration.

Im Frühjahr 2019 könnt ihr euch der kampfgehärteten Variante von Nergigante stellen. Diese Quest wird die letzte neue Event-Quests für das Hauptspiel sein. Anschließend werden bis zum Release von Monster Hunter World: Iceborne ältere Quests zurückkehren, damit ihr zur Veröffentlichung auf dem aktuellen Stand seid.

Ihr habt Monster Hunter: World noch nicht gespielt und seid euch unsicher? Vom 12. bis zum 18. Dezember steht eine kostenlose Demoversion zur Verfügung. Solltet ihr Gefallen daran finden und das Spiel kaufen, könnt ihr euren Fortschritt in die Vollversion übertragen.

