Forza Horizon 4 Fortune Island Bonustafeln Guide

Auch in Fortune Island gibt es eine Reihe von Bonustafeln. Während ihr im Hauptspiel zwei Arten von Bonustafeln zerstören könnt – Einfluss und Schnellreise – gibt es in der Erweiterung nur Einfluss-Tafeln. Wo ihr alle 25 Forza Horizon 4 Fortune Island Bonustafeln findet, erfahrt ihr in diesem Guide.

Forza Horizon 4 Fortune Island Bonustafeln Fundorte

Vorsicht, die Bilddatei ist sehr groß! Idealerweise ruft ihr sie daher an einem PC und nicht mit einem Mobilegerät auf. Klickt ihr drauf, könnt ihr sie in voller Größe anzeigen lassen.

Ihr werdet für viele Bonustafeln Sprünge machen müssen. Die Rückspulfunktion spart dabei wertvolle Zeit, da ihr in aller Ruhe probieren könnt, welcher Winkel passt und wie schnell ihr anfahren müsst, um die passende Sprungweite zu erreichen. Wählt für die Tafeln ein Fahrzeug, mit dem ihr gut springen könnt.

