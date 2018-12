Der erste Weekly #Forzathon nach der Veröffentlichung von Fortune Island ist da. Spezifische DLC-Aufgaben gibt es leider nicht. Dafür gibt es im Shop den Iron Knight von Volvo, den ihr für die Schatzsuche auf Fortune Island benötigt.

Bei den neuen Aufgaben dreht sich alles um Buggys. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 51 – Ritter der Dünen erfahrt ihr, was euch dieses Mal an Herausforderungen erwartet.

Landhai

Für den Start benötigt ihr einen beliebigen Buggy. Der korrekte Filter bei der Suche lautet „Offroad-Buggys“. Habt ihr kein Fahrzeug in eurem Fuhrpark, werdet ihr bei der Automesse ab 25.000 Credits fündig. Ihr habt dann die Wahl, zwischen einem Volkswagen oder einem Polaris.

Ich habe mich für die 2015 Alumi Craft Class 10 Race Car Forza Edition entschieden.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit

Unbegrenzte Macht

Euren Buggy müsst ihr nun für 10 Sprungfähigkeiten nutzen. Die könnt ihr im Hauptspiel oder auf Fortune Island machen. Einfache Sprünge genügen. Im Hauptspiel bieten sich die Dünen bei Bamburgh Castle als Location an. In Fortune Island findet ihr ohnehin reichlich Berge.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Hart und rau

Weiter geht es mit dem Sieg bei einem Rennen der Querfeldein-Rennserie. Ihr müsst dafür das Rennen „Burg, Querfeldeinrundstrecke“ fahren. Dieses ist sehr kurz. Daher könnt ihr euch eine Blaupause sparen, wenn ihr es nicht besonders eilig habt. Es könnte sogar knapp werden, in nur einer Runde auf den ersten Platz zu kommen. Je nach Fahrzeug und Schwierigkeitsgrad. Je nach gewähltem Fahrzeug könnte auch ein Upgrade nötig sein. Das Rennen findet ihr im Hauptspiel.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Keine Gnade

Last but not least sollt ihr zehn Meilen durch offenes Gelände fahren. Auch hier habt ihr wieder die Wahl, zwischen Hauptspiel und Erweiterung. Die zehn Meilen entsprechen 16,09 Kilometern. Die Beschreibung vom Spiel ist übrigens nicht korrekt. Tatsächlich klettert der Zähler auch dann in die Höhe, wenn ihr auf Straßen fahrt.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 22 Minuten (ohne Anfahrt)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Sommer über weitere Aktivitäten freuen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 4