Mit Verspätung gibt es nun noch den Guide zum aktuellen #Forzathon in Forza Horizon 3. Die neuen Herausforderungen sind vergleichsweise anspruchsvoll – vor allem, wenn ihr nur das Hauptspiel habt. Für den Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 51 – Frohe Feiertage habe ich mich auf Erfolgsjagd begeben.

Einfach hindurchrasen

Ihr sollt 10 Stuntman oder Überholen in der Luft Fähigkeiten machen. Beide Varianten sind nicht ganz einfach.

Stuntman verlangt die Kombination von Sprung und Fast-Treffer. Ihr müsst erst einen Sprung machen und direkt nach der Landung einen Fast-Treffer. Das heißt, ihr benötigt eine Sprungmöglichkeit und anschließend ein Fahrzeug, an dem ihr nur knapp vorbeifahrt, ohne es zu treffen. Online geht die Aufgabe einfacher, wenn ihr euch einen Freund an Bord holt und diesen hinter einer Düne platziert. Das Fahrzeug muss sich für den Fast-Treffer nicht bewegen. Eine Alternative bieten Rennen, die über unebenes Gelände führen. Hier ist die Fähigkeit aber schwerer zu kontrollieren.

Überholen in der Luft dürfte den meisten lieber sein. Auch hierfür solltet ihr Querfeldeinrennen nutzen. Überholen geht nur in Rennen und auf der Straße sind Sprünge kaum drin. Ihr müsst für Überholen in der Luft Sprung und Überholen kombinieren. Ihr könnt Zeit sparen, indem ihr nur am Anfang des Rennens das dichte Fahrerfeld nutzt und dann neu startet. Wiederholt dies, bis ihr euren Erfolg habt.

Eure Belohnung: Porsche 914/6

Vollendeter Raser

Die mit Abstand einfachste Aufgabe, der aktuellen Herausforderungen. Ihr sollt ein Rennen in einem Porsche eurer Wahl gewinnen. Ich persönlich mag Sprintrennen sehr gern. Diese gehen auch in der Regel ziemlich flott.

Eure Belohnung: 3 Lose

Vorbeischnellen

Nach dem Rennen geht es anspruchsvoll weiter. Gefragt sind 15 Ebisu-Style-Fähigkeiten oder 15 Schneemann-Fähigkeiten.

Ebisu-Style erfordert eine Kombination von Drift und Sprung. Beides muss mindestens großartig sein, weshalb die Fähigkeit bei vielen Spielern eher unbeliebt ist. Die Aufgabe geht in den Dünen gut. Nehmt reichlich Anlauf und die flachen Dünen als Basis. Driftet diese hinauf. Habt ihr genug Schwung, kommt ihr problemlos in den Sprung. Wichtig ist, dass ihr nur Drift und Sprung kombiniert. Jegliche andere Fähigkeit verhindert Ebisu. Dies gilt vor allem für die Büsche in den Dünen. Nehmt ihr beim Drift Grünzeug mit und bekommt Zerstörung, ist der Skill hinüber. Kurz nach dem Sprung, solltet ihr auch noch keine Fähigkeit machen. Ich habe ausversehen einen J-Turn drangehangen – als Dank gab es kein Ebisu. Ist euch Ebisu fremd, werdet ihr einige Versuche brauchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Gebt nicht auf, habt Geduld mit euch selbst und lasst euch Zeit.

Deutlich einfacher sind die 15 Schneemann-Fähigkeiten. Diese setzen die Erweiterung Blizzard Mountain voraus. Ihr findet dort vor allem bei Häusern Schneemänner. Zerstört ihr einen, gibt es eine Schneemann-Fähigkeit.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Zwei Wochen lang Angebote

Eine vierte Herausforderung ist dieses Mal nicht vorhanden. Dafür gibt es eine Rabattaktion. Aktuell erhaltet ihr 30 Prozent Rabatt, wenn ihr ein Fahrzeug bei der Automesse kauft. Ideal, um noch einige fehlende und besonders teure Fahrzeuge in die virtuelle Garage zu stellen.

