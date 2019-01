Pokémon Let’s GO Wesen bestimmen (Madame Prismania)

Pokémon Let´s GO Wesen bestimmen lassen

Im Pokémon Center von Prismania City findet ihr einen der wichtigsten NPCs des Spiels: Madame Prismania. Diese wird häufig auch als Wahrsagerin bezeichnet. Egal wie ihr sie nennen möchtet – sie ist ausgesprochen hilfreich. Für 10.000 Pokédollar könnt ihr in Pokémon Let’s Go Wesen von wilden Pokémon bestimmen. Stimmt ihr zu („Zeig mir die Zukunft!“) wird euch Madame Prismania zwei Fragen stellen. Eure Antworten bestimmen für den Rest des Tages das Wesen wilder Pokémon. Der Effekt hält bis Mitternacht an.

Habt ihr die Dienste von Madame Prismania in Anspruch genommen, könnt ihr dies für den Tag nicht wieder rückgängig machen. Möchtet ihr Pokémon mit anderem Wesen fangen, müsst ihr erneut für 10.000 Pokédollar die Dienste der Wahrsagerin nutzen.

Die Fragen der Wahrsagerin drehen sich um Farben. Die erste Antwort bestimmt den Wert, der erhöht werden soll. Die zweite Antwort bestimmt den Wert, der gesenkt wird.

Welche Farbe beeinflusst welchen Wert?

Farbe beeinflusster Wert Rot Angriff (Angr.) Gelb Verteidigung (Vert.) Blau Spezialangriff (Sp. Angr.) Grün Spezialverteidigung(Sp. Vert.) Rosa Initiative (Init.)

Wesen in Pokémon Let’s GO

In Pokémon Let’s GO gibt es 25 Wesen. Fünf davon sind neutral und haben keinen Einfluss auf die Werte eures Pokémon: Robust, Sanft, Zaghaft, Kauzig, Ernst.

In der folgenden Tabelle seht ihr, welche Antwortkombinationen welches Wesen ergeben.

Pokémon Let's GO Wesen

Welche dieser Blumen würdest du gießen? Wenn du eine der Blumen stutzen müsstest, für welche würdest du dich entscheiden? Wesen Die rote Blume. Die rote Blume. Robust Die rote Blume. Die gelbe Blume. Kühn Die rote Blume. Die blaue Blume. Mäßig Die rote Blume. Die grüne Blume. Still Die rote Blume. Die rosa Blume. Scheu Die gelbe Blume. Die rote Blume. Solo Die gelbe Blume. Die gelbe Blume. Sanft Die gelbe Blume. Die blaue Blume. Mild Die gelbe Blume. Die grüne Blume. Zart Die gelbe Blume. Die rosa Blume. Hastig Die blaue Blume. Die rote Blume. Hart Die blaue Blume. Die gelbe Blume. Pfiffig Die blaue Blume. Die blaue Blume. Zaghaft Die blaue Blume. Die grüne Blume. Sacht Die blaue Blume. Die rosa Blume. Froh Die grüne Blume. Die rote Blume. Frech Die grüne Blume. Die gelbe Blume. Lasch Die grüne Blume. Die blaue Blume. Hitzig Die grüne Blume. Die grüne Blume. Kauzig Die grüne Blume. Die rosa Blume. Naiv Die rosa Blume. Die rote Blume. Mutig Die rosa Blume. Die gelbe Blume. Locker Die rosa Blume. Die blaue Blume. Ruhig Die rosa Blume. Die grüne Blume. Forsch Die rosa Blume. Die rosa Blume. Ernst

Die Wesen sind vor allem dann interessant, wenn ihr gegen andere Spieler kämpfen möchtet. So könnt ihr das Wesen zum Beispiel nutzen, um einen starken Verteidiger in euer Team zu packen oder ein auf Spezialangriffe ausgelegtes Pokémon mit einem Bonus auf Spezialangriffe noch stärker zu machen. Ein geeignetes Wesen ist vor allem in Kombination mit guten IV interessant. Hier erfahrt ihr, wie ihr Pokémon mit möglichst perfekten IV gezielt fangen könnt.

Wesen in Pokémon Let’s GO ändern?

Das Wesen eines Pokémon könnt ihr nachträglich nicht mehr ändern! Jagt ihr seltene Pokémon und legt Wert auf ein bestimmes Wesen, solltet ihr also nicht zögern und die 10.000 Pokédollar investieren.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Pokémon Let’s GO, Evoli!