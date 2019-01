Humble Monthly Februar mit The Division und Yakuza 0

Das Humble Monthly Februar Bundle ist da. Aktuell stehen Käufern die beiden Spiele The Division und Yakuza 0 zur Verfügung. Am 01. Februar werden dem Paket vier weitere Produkte hinzugefügt. Derzeit ist noch geheim, welche Spiele das Bundle in einigen Wochen komplettieren werden.

Das Humble Monthly Februar Bundle könnt ihr euch hier für 12 Dollar sichern. Abonniert ihr das Monthly Bundle von Humble gleich für mehrere Monate, kommt ihr sogar noch etwas günstiger weg.

3 Monate = 11,67 Dollar je Bundle

6 Monate = 11,17 Dollar je Bundle

12 Monate = 11 Dollar je Bundle

Ein Teil der Einnahmen wird für wohltätige Zwecke gespendet.

Für die Nutzung von The Division benötigt ihr einen Uplay-Account. Yakuza 0 wird via Steam aktiviert und gespielt.

Quelle: Humble Bundle

Bildquelle: Ubisoft