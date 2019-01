Pokémon Let´s GO Fliegen und Reiten auf Pokémon

Als alter Hase bin ich in Pokémon Let´s GO in Azuria City direkt zum Fahradladen gerast. Nur um dort festzustellen, dass es dort überhaupt keinen Fahradcoupon gibt und folglich auch kein Fahrrad. Wenn ihr in Pokémon Let´s GO schneller durch die Spielwelt reisen möchtet, müsst ihr stattdessen Pokémon nutzen, indem ihr sie aus dem Pokéball holt. Die meisten werden euch nur folgen und gelegentlich auf versteckte Items aufmerksam machen. Einige hingegen dienen als Mount.

Pokémon in Pokémon Let´s GO reiten

Einige Pokémon im Spiel tragen Trainer auf ihrem Rücken und ermöglichen es so, auf ihnen zu reiten. Manche dieser Pokémon bieten dabei sogar eine erhöhte Geschwindigkeit. Ideal, wenn ihr schnell von A nach B möchtet.

Snobilikat, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

Arkani, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

Machomei, trägt euren Partner auf dem Arm

Galoppa, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

Alpollo

Onix, ermöglicht durch seine Größe auch Begegnungen mit fliegenden Pokémon

Rihorn, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

Rhizeros

Kangama, trägt euer Partnerpokémon in seinem Beutel

Starmie

Tauros, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

Relaxo, trägt euer Partnerpokémon auf dem Bauch

Ich persönlich nutze vor allem Snobilikat sehr gern, wenn ich auf der Jagd nach Pokémon bin, um neue Shinys zu fangen. Snobilikat ist relativ klein und sehr schlank, weshalb ihr nicht ständig in wilde Pokémon rast. Obendrein ist es angenehm schnell. Arkani bietet zwar beispielsweise ein hohes Tempo, ist aber auch sehr groß. Dadurch kommt ihr schneller ungewollt mit wilden Taschenmonstern in Berührung und startet eine Begegnung.

Auf Pokémon in Pokémon Let´s GO schwimmen

Während es eine ganze Reihe von reitbaren Pokémon gibt, eigenen sich nur sehr wenige dazu, um auf ihnen zu schwimmen. Nachdem euer Partner in Fuchsania City die Geheime Technik Wellenspurt gelernt hat, könnt ihr auch mit anderen Pokémon auf dem Wasser reisen. Dafür müsst ihr das Pokémon aus dem Pokéball holen und dann am Wasser Wellenspurt einsetzen.

Garados

Lapras

Fliegen in Pokémon Let´s GO

Wenn ihr in Pokémon Let´s GO die Top Vier besiegt habt, eröffnen sich euch neue Möglichkeiten. Dazu gehört auch die Fliegerei. Auch hierfür stehen euch nur einige wenige Kreaturen zur Verfügung. Fliegende Pokémon sind allerdings ausgesprochen hilfreich. Ihr könnt euch schnell fortbewegen und auch in der Luft Pokémon jagen. Auch könnt ihr damit gut am Boden nach Pokémon Ausschau halten.

Glurak

Aerodactyl

Dragoran

Ist eine Stelle zu eng, verschwindet euer Pokémon automatisch und ihr geht zu Fuß weiter. Sobald wieder genug Platz ist, taucht euer Pokémon wieder auf. Erst wenn ihr es wieder in den Pokéball schickt, wird es dauerhaft verschwinden.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Pokémon Let’s GO, Evoli!