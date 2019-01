Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Leifang als spielbarer Charakter

Mit der Ankündigung von Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet wurde auch verkündet, dass das Siel noch einen weiteren Charakter bekommen wird. Nun wurde dieser offiziell angekündigt. Koei Tecmo und Team Ninja haben Leifang als letzten spielbaren Charakter enthüllt.

Die junge Studentin mit chinesischer Nationalität wird in Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet spielbar sein. Passend zu dieser Ankündigung gibt es auch ein Video, in dem ihr einen Blick auf Leifang werfen könnt. Leifang gehört zu den ältesten Charakteren im Dead or Alive-Universum. Sie war bereits im ersten Ableger der Serie vertreten.

Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet erscheint in Japan am 20. März 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Für den Westen wurde der Titel nach wie vor nicht angekündigt. Da Dead or Alive nie außerhalb von Japan veröffentlicht wurde, könnte Scarlet dieses Schicksal teilen.

Quelle: Koei Tecmo via Gematsu

Bildquelle: Koei Tecmo