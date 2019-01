Anthem: Sytemanforderungen stehen fest

Am 22. Februar erscheint Anthem für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In Anbetracht der nahenden Demos stellt sich für PC-Spieler daher die Frage, ob der Titel auf dem eigenen System laufen wird. Die Entwickler haben nun die Systemanforderungen genannt, die Licht ins Dunkel bringen. Unten findet ihr die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen.

Minimale Systemanforderungen für Anthem:

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

GPU RAM: 2GB Video Memory

Hard drive: At least 50GB of free space

DirectX: DirectX 11

Empfohlene Systemanforderungen für Anthem:

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790 3.6GHz or AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GTX 1060/ RTX 2060, AMD RX 480

GPU RAM: 4GB Video Memory

Hard drive: At least 50GB of free space

DirectX: DirectX 11

Lust auf einen Vorgeschmack? Unten findet ihr den neuen Trailer, der im Rahmen der CES 2019 präsentiert wurde.

Quelle: BioWare

Bildquelle: BioWare