Dead or Alive 6: Release um wenige Wochen verschoben

Am 15. Februar hätte Dead or Alive 6 erscheinen sollen. Daraus wird nun nichts mehr. Koei Tecmo hat die Veröffentlichung des Spiels verschoben. Sonderlich lang fällt die zusätzliche Wartezeit nicht aus. Der neue Release steht schon fest: 01. März 2019. Ihr müsst euch also lediglich zwei Wochen länger in Geduld üben.

Einen Grund für die Verzögerung liefert Koei Tecmo ebenfalls. Demnach sei die Entwicklung des Spiels beinahe abgeschlossen. Die zusätzliche Zeit soll vor allem genutzt werden, um an der Balance und der Spielerfahrung zu arbeiten.

Dead or Alive 6 wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Dead or Alive 6 Website

Bildquelle: Koei Tecmo