Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Neuer Trailer mit Leifang und Misaki

Nachdem Koei Tecmo kürzlich Leifang als neuen Dead or Alixe Xtreme 3: Scarlet Charakter angekündigt hat, gibt es nun weitere Videoeindrücke von ihrem Auftritt im Spiel. Die Entwickler haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der Leifang und Misaki in den Fokus stellt. In der ersten Hälfte des Videos seht ihr Spielszenen mit Leifang. Der zweite Teil fokussiert sich auf Misaki.

Leifang und Misaki sind die beiden Neuzugänge in Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet. Das Spiel erscheint im März für Nintendo Switch und PlayStation 4. Zumindest in Japan. Ob der Titel im Westen veröffentlicht wird, ist nicht bekannt. Angekündigt wurde er für unsere Region nicht. Dead or Alive Xtreme 3 erschien nie außerhalb Asiens. Dort ist allerdings eine Version mit englischen Texten erschienen.

Quelle: Koei Tecmo via Gematsu

Bildquelle: Koei Tecmo