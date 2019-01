My Time at Portia verlässt in Kürze Early Access

My Time at Portia wird am 15. Januar die Early Access-Phase verlassen und als Vollversion für den PC erscheinen. Das Spiel wird via Steam und Epic Games Store erhältlich sein. Der Preis der Vollversion steht ebenfalls fest: 29,99 Euro. Aktuell könnt ihr das Spiel noch für 19,99 Euro kaufen.

Mit dem Full Release von My Time at Portia soll neuer Content in das Spiel kommen. Details haben die Entwickler dazu noch nicht genannt. Eine Liste mit Updatenotes soll am 15. Januar zur Verfügung stehen.

Passend zur Ankündigung des Erscheinungstermins gibt es auch einen neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt.

Ihr möchtet My Time at Portia lieber auf einer Konsole spielen? Das Sandbox Simulations RPG wird im Frühjahr 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Team17 Pressemitteilung

Bildquelle: Team17