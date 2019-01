Marvel’s Spider-Man: Fantastic Four Suit auf dem Weg?

Zum Abschluss der Fantastic Four Week kündigte Marvel etwas „fantastisches“ für Marvel’s Spider-Man an. Leider ohne Details zu nennen. Da die drei DLCs aus der „Die Stadt, die niemals schläft“ Reihe bereits erschienen sind, bekommen Spieler vermutlich einen neuen Anzug für die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Denkbar ist zum Beispiel der Future Foundation Suit. Mögliche Alternativen sind der Bombastic Bag-Man Suit und der Fantastic Spider-Man Suit.

Was auch immer sich hinter der Ankündigung verbirgt – der Inhalt soll schon bald im Spiel zur Verfügung stehen. Spätestens dann können wir dieses Geheimnis lüften. Worauf hofft ihr?

And for our final #FantasticFourWeek livestream announcement… something „fantastic“ is coming to Marvel’s Spider-Man! Any guesses? #SpiderManPS4 @insomniacgames @PlayStation

— Marvel Games (@MarvelGames) 8. Januar 2019