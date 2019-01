In dieser Woche dreht sich beim Weekly Forzathon alles um Volvo. Das Fahrzeug ist Geschmackssache. Mein Ding ist der Kombi nicht, auch wenn wir den limitierten 850 R fahren dürfen. Egal ob ihr auf den Volvo steht oder nicht – die Events gehen wieder sehr schnell und leicht. Daher müsst ihr nicht viel Zeit hinterm Steuer verbringen. Für meinen Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 02 – Das soll ein Sportwagen sein? habe ich den Volvo aus der Garage geholt und mir die Aufgaben angesehen.

Schläfer

Für den aktuellen Forzathon ist wieder ein bestimmtes Fahrzeug erforderlich. Dieses Mal soll es der 1997 Volvo 850 R sein. Fehlt euch der noch, gibt es das Fahrzeug für 25.000 Credits bei der Automesse. Ich habe direkt ein paar Upgrades verbaut, da das Fahrzeug von Haus aus nur C 544 hat.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning



Kombitourenwagen

Mit eurem Volvo sollt ihr vier Straßenstreckenveranstaltungen gewinnen. Habt ihr es eilig, bietet sich dafür die Strecke „Hollyrood Park, Rundstrecke“ südöstlich von Edinburgh an (Filter: „Straßen-Rennserie“). Mit einer Blaupause könnt ihr die Sache beschleunigen, indem ihr nur eine oder zwei Runden einstellt. Fahrt ihr ordentlich, sollte eine Runde genügen. Ist euch ein Puffer für eventuelle Hindernisse lieber, stellt ihr zwei Runden ein. Länger sollte es nicht dauern, die Spitzenplatzierung einzufahren, selbst wenn ihr auf die Rückspulfunktion verzichtet.

Eine gute Alternative bietet die Strecke „Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“. Sie ist südlich von Edinburgh und sehr kurz. Daher würde ich als Absicherung hier auch zu zwei Runden raten.

Es genügt, wenn ihr ein Rennen viermal gewinnt. Es müssen nicht vier verschiedene Rennen sein. Nehmt ihr eine Rundstrecke, könnt ihr direkt erneut starten, da Start und Ziel identisch sind.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Von Menschen gemacht

Weiter geht es mit einer Fahrt von 12 Meilen. Dies entspricht 19,31 Kilometern. Dafür fahrt ihr einfach, bis ihr die Aufgabe erledigt habt. Habt ihr es eilig, solltet ihr euch eine möglichst gerade Strecke suchen, auf der ihr in kurzer Zeit viel Strecke zurücklegen könnt. Zum Beispiel die Autobahn.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Schmelztiegel

Zum Abschluss sollt ihr fünf ultimative Drift- oder E-Drift-Fähigkeiten machen. Wenn Drifts nicht euer Ding sind, könnt ihr als Orientierung einen Kreisel nehmen oder den Donut beim Festivalgelände, der auch eine Driftzone ist. Beschleunigt, damit ihr genug Power für einen ultimativen Drift habt und zieht dann die Handbremse, um euer Fahrzeug in die Driftlage (quer zur Fahrbahn) zu bringen. Ein Kreisel lässt sich relativ leicht driften, selbst wenn ihr sonst wenig mit Drifts am Hut habt. Die beschriebene Variante mag nicht die eleganteste sein, aber es ist vergleichsweise einfach, so einen Drift zu starten. Auf mehr kommt es für den Abschluss der Aufgaben nicht an.

Wer in Drifts geübt ist, schafft die ultimativen Drifts überall und kann die an Ort und Stelle machen.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 27 Minuten (ohne Anfahrt)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Frühling über weitere Aktivitäten freuen.

Hauptspiel Aktivitäten

Fortune Island Aktivitäten

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4