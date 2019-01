Dark Souls Trilogy bei Händlern in Europa gesichtet

Die Dark Souls Trilogy könnte doch noch in Europa veröffentlicht werden. Bisher ist sie nur in Asien und Nordamerika erhältlich. Bandai Namco hatte ursprünglich angegeben, keine Pläne für eine Veröffentlichung in Europa zu haben. Diese Haltung könnte sich geändert haben. Amazon Deutschland und Amazon Spanien listen die Dark Souls Trilogy. Von offizieller Seite erfolgte bisher keine Ankündigung.

Die Dark Souls Trilogy umfasst alle drei Spiele der beliebten Actionspiel-Reihe und sämtliche DLCs. Außerhalb Europas ist sie für PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Laut Amazon Deutschland erscheint die Spielesammlung am 01. März.

Was haltet ihr von dem Gerücht? Würdet ihr euch die Trilogy kaufen und euch den Herausforderungen der Souls-Spiele stellen?

Quelle: ResetEra

Bildquelle: Bandai Namco