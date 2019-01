Dead or Alive 6: Zwei neue Trailer zeigen Nyotengu und Features

Koei Tecmo hat zwei neue Dead or Alive 6 Videos veröffentlicht. Ein Video stellt die Kämpferinnen Nyotengu und Phase 4 vor. Die Tengu Prinzessin setzt auf den eleganten Manjū Kampfstil, bei dem ihre Flügel zum Einsatz kommen.

Phase 4 wird auch „Die tragische Waffe“ genannt und setzt auf einen Kampfstil, der an das Mugen Tenshin Ninjutsu von Kasumi angelehnt ist. Phase 4 wurde von Menschenhand geschaffen und ist ein Klon von Kasumi.

Das zweite neue Dead or Alive 6 Video widmet sich dem Kampf und den Features des Spiels. Beide Clips könnt ihr euch wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen. Lust selbst ein paar Tritte und Schläge zu verteilen? PlayStation Plus Mitglieder dürfen seit heute an der Beta teilnehmen. Diese läuft bis zum 14. Januar.

In der Dead or Alive 6 Beta könnt ihr den Onlinemodus des Spiels ausprobieren. Euch stehen die Charaktere Kasumi, Ayane, Hayate, Ryu und Diego zur Verfügung. Gekämpft wird auf der Stage „Doa Colosseum“.

Dead or Alive 6 The Tragic Weapon and Tengu Princess Trailer

Dead or Alive 6 Combat and Features Trailer



Quelle: Koei Tecmo

Bildquelle: Koei Tecmo